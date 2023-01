Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de copii cu situație materiala precara au fost „incalțați” in cadrul unei campanii intitulate Ghetuțele Bucuriei. Acesta a fost inițiata de Asociația Educalise. Campania s-a derulat in județele Cluj, Alba, Brașov, Valcea și Salaj. Aceștia au primit in preajma Craciunului atat dulciuri și…

- Cele mai micuțe jucatoare de volei din cadrul clubului CSU Targu Mureș vor lua startul in Campionatul Național de Minivolei, iar primele meciuri se vor desfașura in acest weekend, in deplasare, la Brașov. Lotul, compus exclusiv din jucatoare targumureșene, este coordonat de Alexandra Borlodean și Carla…

- Politehnica Timisoara, formatia feminina, a incheiat meciurile oficiale din 2022 cu zero goluri incasate in noul sezon. Dupa parcursul fara greseala din campionat, alb-violetele au disputat ieri, cu o echipa axata pe junioare, primul meci din competitia K.O. Adversara a fost din oras, Roma Florin Padurea,…

- Chindia Targoviște și Farul Constanța au remizat, 1-1, intr-un meci din cadrul etapei cu numarul 18 a Ligii 1. Gazdele au egalat in prelungirile partidei, dupa o faza in care VAR-ul a intervenit și l-a ajutat pe Sebastian Colțescu sa dicteze penalty. Tehnicianul celor de la Chindia Targoviște, Toni…

- Doua accidente s-au produs duminica pe drumurile din județ. Primul, pe DN 10, in Nehoiu. In timp ce conducea autoturismul dinspre Brașov catre Buzau, un șofer in varsta de 68 de ani, din Cislau, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de catre un barbat in varsta de 58 de ani, din Nehoiu,…

- FC Hermannstadt a pierdut duelul cu Chindia Targoviște, scor 0-1 (0-0), duminica, intr-o partida din etapa a 17-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost marcat catre Daniel Celea, in minutul 51, care a impins balonul in poarta lui Karlo Letica, din apropierea liniei porții. Antrenorul gazdelor, Marius…

- FC Universitatea Cluj a caștigat meciul cu Politehnica Timișoara din etapa 6 a Ligii 1, scor 2-0, insa nerespectand regulamentul, iar Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a admis contestația Politehnicii, sancționand cu forfait echipa din Cluj. Regulamentul prevede ca echipele…

- Politehnica Timisoara a plecat neinvinsa de pe terenul Unirii Slobozia, una dintre echipele cu pretentii din noul sezon al Ligii 2. A fost un 0-0 fara prea multe ocazii notabile. Principalul aspect pozitiv fiind ca alb-violetii, aflati intr-o situatie delicata in clasament, au luat un punct „afara”.…