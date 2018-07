Toate cele 15 facultati ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au publicat listele cu rezultatele de la admiterea in noul an universitar 2018-2019, iar mediile de intrare la cele mai cautate programe sunt comparabile cu cele din anii precedenti. Spre exemplu, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, care a avut cea mai mare concurenta din Iasi, aproape 6 candidati pe un loc, are medii foarte mari de admitere. Daca la buget s-a intrat pe primele pozitii cu (...)