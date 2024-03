Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Tudorel Toader a pierdut primul tur al al alegerilor pentru un nou mandat in fruntea universitatii, el fiind invins de profesorul Liviu Maha la o diferenta de peste 30 de voturi. Cei doi se infrunta peste o saptamana intr-un al doilea tur de…

- UPDATE – Profesorii universitari Liviu Maha și Tudorel Toader vor concura in turul al II-lea al alegerilor pentru functia de rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. In urma voturilor exprimate ieri, Liviu Maha a obținut cele mai multe voturi, 222 la numar, in timp ce fostul ministru…

- La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se desfașoara astazi primul tur de scrutin pentru ocuparea funcției de rector. Și-au depus candidaturile 6 profesori și cercetatori universitari, fiind cea mai mare concurența inregistrata pentru o astfel de demnitate. Aceștia sunt rectorul in exercițiu,…

- Petruța Zamfir s-a decis sa faca pasul spre politica, din postura de candidat al PSD la funcția de primar al comunei Cracaoani. Trecerea din mediul privat spre politica nu o sperie, ba dimpotriva. Ambițioasa, increzatoare in forțele proprii, Petruța Zamfir declara ca are destula experiența pentru a-și…

- La doar 29 ani, Alexandra Coșofreț, din comuna Vanatori-Neamț, este profesor titular de muzica la instrumentul nai, la Școala de Arta “Sergiu Celibidache” din Roman și și-a deschis o școala de muzica in Targu-Neamț. Chiar daca zilnic face naveta Targu-Neamț-Roman, nu se plange de acest lucru. Clasele…

- In contextul in care s-a dat primul mare premiu al Loteriei Romane pe 2024, 7,32 de milioane de euro la categoria 6/49, „Ziarul de Iasi” a luat legatura cu doi finantisti ieseni pentru a incerca sa intelegem cum sa ne ferim de „blestemul castigului la Loto”. Conf.dr. Iulian Romeo Ihnatov, de la Facultatea…

- La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inceput deja lupta pentru ocuparea poziției de rector, la alegerile care vor avea loc pe 12 martie 2024. Prof. dr. Tudorel Toader, fost ministru al justiției, candideaza pentru al treilea mandat, dar are patru contracandidați anunțați deja.Ne-am…

- Jurista, nascuta la Pascani, a studiat la Facultatea de Drept de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" si la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul aceleasi universitati. Ea a devenit membru al Baroului Iasi in decembrie 2010. Pe retelele de socializare, multi apropiati deplang…