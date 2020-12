S-au publicat modificările ordonanței pentru părinții care stau acasă cu copiii în pandemie Parinții care stau acasa pentru ingrijirea copiilor care nu merg la școala sau grpdinița din cauza restricțiilor nu mai primesc zile libere platite, daca locul de munca permite munca de la domiciliu sau telemunca. Consultantul fiscal Adrian Bența a extras principalele modificari publicate in Monitorul oficial din Legea 278/2020. • Este permisa acordarea de zile […] The post S-au publicat modificarile ordonanței pentru parinții care stau acasa cu copiii in pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ședința plenului Senatului, programata pentru marți la ora 14:00, nu s-a putut ține din cauza lipsei cvorumului. In afara de senatorii PSD și ALDE, toți ceilalți au absentat. Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anunțat ca amana inceperea ședinței pana cand se va strange numarul…

- Pe 23 octombrie 2020, vineri, a fost inregistrat un numar de 344 de cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 la grupa de varsta 0-19 ani, potrivit datelazi.ro. Astfel numarul cazurilor inregistrate de la inceputul cursurilor in școli și a activitaților in gradinițe, adica din data de 14 septembrie pana acum,…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti vor trece in scenariul rosu de functionare cand rata de incidenta a COVID-19 la mia de locuitori va fi de circa 3,4 si dupa trei zile de crestere a acesteia. Grupul de Comunicare Strategica…

- Consultantul economic Adrian Bența a explicat la Digi24.ro, condițiile in care un parinte poate primi indemnizație pentru a sta acasa sa-și supravegheze copilul daca acesta participa la activitați școlare in mediul online. Parinții copiilor care nu au implinit inca 12 ani pot primi zile libere platite…

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, cu privire la 5.040 de agresori, majoritatea fiind barbati. In 11 cazuri insa, agresorii au fost minori. Numarul victimelor este insa mult mai mare, iar majoritatea sunt femei, dupa cum rezulta din datele transmise…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aratat mulțumit de pregatirile facute de autoritați, inclusiv de Ministerul Educației, pentru noul an școlar ce se va deschide pe 14 septembrie. Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, ca este mulumit de pregatirile facute…

- Invațamantul in Romania, in acest moment este pus la grea incercare.Cu o saptamana inainte de inceperea școlii parinții se tem sa-și duca copii la ore și ar prefera sistemul de educație online. cel puțin pentru o perioada de timp, pana se stabilieaza lucrurile. Școala romaneasca in plina pandemie Conform…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca au loc discuții privind inceperea anului scolar cu prezenta fizica in clase de la 1 octombrie, iar pana atunci cursurile sa fie online. Nu s-au luat decizii clare, astfel ca inceputul anului școlar, preconizat a fi cel mai dificil de pana acum, este din nou bulversat…