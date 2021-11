S-au încheiat filmărie la serialul VLAD. Adrian Nartea: ”Sunt mult mai bogat” S-au incheiat filmarie la VLAD, superproducția cu un buget record pentru un serial romanesc. Filmul ce l-a avut in centru pe actorul Adrian Nartea, a fost filmat in țara noastra, dar și Grecia, Turcia, Spania și Bulgaria de o echipa numeroasa. VLAD, alias Adrian Nartea recunoaște ca serialul i-a schimbat viața. Cariera sa a ajuns la un alt nivel, se bucura de o mare recunoaștere, are semnate multe contracte comerciale in derulare și spune ca a incheiat filmarie foarte bogat. ”Sunt mult mai bogat și nu ma refer la bani. Am primit incredere din partea echipei, producatorilor, PRO TV-ului. Nu am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

