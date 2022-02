S-a stins Petre Zinculescu La aproape 95 de ani, a trecut in neființa cel care a fost Petre Zinculescu, unul dintre cei care s-a ”confundat” cu numele de Prahova Ploiești in perioada anilor 60-70, cand a fost jucator, apoi antrenor la formația care și-a avut fieful pe stadionul de langa Hipodrom. Fost prim-divizionar la Farul, cu care a și promovat in Liga I, Zinculescu a reprezentat o figura aparte in fotbalul prahovean in perioada sa ”romantica”, una plina de glorie pentru județul nostru. Iata cateva repere ale carierei sale de jucator, continuata apoi, ca antrenor, pentru mai multe generații de fotbaliști ploieșteni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

