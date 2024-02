Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți pompieri din București sunt acuzați de furt, dupa ce au intervenit la un magazin de bijuterii, dintr-un complex din Capitala, unde a izbucnit un incendiu,... The post Au stins un incendiu la un complex din București, iar acum sunt acuzați de jaf. Cum a reacționat ISU appeared first on Special…

- Pastorul Romu Mocan, de la Biserica Penticostala Nr. 1 din Dej, s-a stins din viața la 69 de ani. Slujba de inmormantare va avea loc miercuri, 31 ianuarie. Romu Mocan, nascut la data de 3 noiembrie 1954, a fost o figura ilustra in istoria Cultului Creștin Penticostal din Romania, conducand timp de patru…

- Noi detalii in cazul crimei infioratoare in București. Criminalul care a ucis-o pe Beatrice ar putea sa scape de inchisoare. Cercetarile au continuat in cazul patronului de la magazin, care și-a ucis angajata, iar oamenii legii au luat o decizie importanta. Iata ce se va intampla cu el.

- Un barbat din Sri Lanka a ucis un alt cetațean strain in București, in urma cu 33 de ani. Abia dupa mai bine de trei decenii de cand a avut loc crima, a fost prins. Cați ani va petrece in spatele gratiilor.

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune in noaptea…

- A murit Marcu Tudor, fratele lui Corneliu Vadim Tudor, la varsta de 84 de ani. Marcu Tudor a fost deputat din partea PRM in Parlamentul Romaniei timp de 3 mandate, intre anii 1996 si 2008.Inmormantarea lui Marcu Tudor este programata sa aiba loc sambata, 30 decembrie, la ora 13:00, la Cimitirul Ghencea…

- Intr-o trista veste pentru lumea artistica, actrița Anda Caropol a incetat din viața la varsta de 84 de ani, anunța Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) printr-o postare pe Facebook. Artista, cunoscuta pentru contribuția sa remarcabila in domeniul teatrului și filmului, a parasit aceasta lume miercuri.…

- In Toulon, un oraș din Franța, familia și prietenii au organizat un priveghi pentru Rona Hartner. Regretata artista, care a murit la varsta de 50 de ani, va fi inmormantata in București, la cimitirul Bellu catolic.Rona Hartner s-a stins din viața in dimineața zilei de joi, 23 noiembrie, in Franța, acolo…