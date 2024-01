Stiri pe aceeasi tema

- „Marcam astazi un alt moment important pentru Autostrada Moldovei A7. Am stabilit Data de Incepere pentru construcția Lotului 3 al Autostrazii Ploiești-Buzau. Lucrarile vor incepe pe data de 1 martie 2024, iar constructorul (Asocierea NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM…

- Lucrarile pentru proiectarea si constructia sectiunii Leghin-Targu Neamt din A8 vor incepe la 1 februarie iar constructorul roman are la dispozitie 1,56 miliarde de lei, fara TVA, din PNRR, pentru a finaliza constructia pana la sfarsitul anului 2026, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.…

- „Lucrarile pe tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești (DEx12) sunt foarte aproape de finalizare! Circulația pe cei 31,75 Km dintre Valea Mare și Colonești va putea fi deschisa saptamana aceasta, cu 6 luni mai devreme fața de termenul contractual”, a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR,…

- Lotul 2 Corbeanca-Afumați din Autostrada de Centura Bucuresti (A0) Nord se deschide miercuri, 29 noiembrie, de la ora 15:00, insa doar intre nodurile cu DN1 și A3, a anuntat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Momentan, se va putea…

- Contractul pentru lotul 3 al Autostrazii Moldovei (A7) Ploiești – Pașcani va fi semnat miercuri, la Buzau, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractul pentru execuția lotului 3 Pietroasele – Buzau va fi semnat cu Nurol (Turcia), iar constructorul are termen de 20 de luni pentru…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, anunța „vesti bune pentru ultimul Lot din Autostrada A7 care nu avea castigator”. Contractul pentru construcția ultimului Lotul dintre Pietroasele și Municipiul Buzau poate fi semnat, potrivit ministrului Grindeanu. Pana ieri nu au fost depuse contestații,…