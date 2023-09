S-a scris istorie la EURO! România a făcut „magie“ la fileu și a răpus „colosul“ Franța Romania a reușit o victorie fabuloasa la Campionatul European de volei masculin. Echipa noastra a invins Franța, campioana olimpica, cu scorul de 3-1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21) și astfel am obținut calificarea in optimile de finala ale turneului final. Romania a fost curajoasa, relaxata și a aratat un volei de nivel inalt in ultimul meci, tocmai cel impotriva principalei favorite a grupei. „Romanii au facut meciul secolului! Au jucat ca o echipa, s-au batut pentru orice minge și au caștigat! Nu s-au speriat ca in fața lor stateau Ngapet, Tillie, Louati, Toniutti și celelalte vedete ale formației… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

