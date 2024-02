S-a „reinventat” fostul baron de Brăila, Gh. Bunea Stancu. Acum face afaceri pe bani publici ca „antreprenor” Fostul președinte al PSD și CJ Braila, Gheorghe Bunea Stancu, arestat in 2014 de DNA și judecat in 3 dosare de corupție, a executat un an și cateva luni din condamnarile la 6 ani și 8 luni de inchisoare, a fost eliberat condiționat și s-a relansat in afacerile pe bani publici, de aceasta data ca „antreprenor”. Fostul președinte al Consiliului Județean și PSD Braila, Gh. Bunea Stancu, a fost considerat un etalon al noțiunii de „baron PSD”, datorita cazurilor de corupție care l-au trimis dupa gratii, dar a scapat destul de ușor in confruntarea cu procurorii DNA. Dintr-o prima condamnare la 3 ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

