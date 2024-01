S-a prăbușit podeaua la nuntă 60 de persoane au fost ranite, sambata, in Toscana, in centrul Italiei, dupa ce podeaua unei sali dintr-o fosta manastire din secolul al XV-lea, acum folosita ca restaurant, s-a prabusit in timpul unei nunti. Zeci de invitati la nunta dansau cand podeaua unei camere de la primul etaj s-a prabusit, potrivit presei italiene. The post S-a prabușit podeaua la nunta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

