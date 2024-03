Stiri pe aceeasi tema

- Casieriile RAJA SA vor fi inchise vineri – 08 martie 2024, de Ziua Internaționala a Femeii. Abonații pot folosi soluțiile alternative pentru efectuarea plaților, precum contul de client RAJA (accesibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), transfer bancar sau direct debit. Clienții…

- A devenit, deja, o tradiție ca la Comarnic principalele evenimente ce au loc de-a lungul anului sa fie marcate pe scena Casei de Cultura din localitate. Așa se va intampla și cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Primaria Comarnic anunțand, deja, ca anul acesta ziua de 8 Martie va fi marcata cu o…

- Comunicat de la Biroul PE din Romania Vineri, 8 martie, intre orele 11:00-13:30, Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania organizeaza la sediul sau (București, Str. Vasile Lascar, nr. 31, etaj 1), evenimentul intitulat „Femei implicate – Democrație mai puternica”, pentru a marca Ziua…

- AMD Topografie SRL Turda sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii cu o oferta speciala: 30% reducere pentru doamnele și domnișoarele care contracteaza lucrari de cadastru. Oferta este valabila in intervalul 8-29 martie 2024. Cum poți contacta societatea, pentru a beneficia de oferta: Turda, strada…

- Zilele de 1 și 8 martie se apropie cu pași repezi, iar barbații ar trebui sa fie foarte atenți la femeile din viețile lor. Noi iți vom spune ce flori sa oferi femeilor tale iubite in aceste zile speciale. Iata ce plante sa le daruiești de Marțișor și Ziua Internaționala a Femeii!

- Cantareața Erika Isac, artista momentului in Romania dupa lansarea melodiei „Macarena”, a anunțat ca in scurt timp pregatește lansarea unei noi piese muzicale. Cantareața spune ca in curand va lansa o noua piesa, intitulata „Femei in Parlament”, care continua mesajul din Macarena. Este tot in stil…

- Lungmetrajul „Anatomie d’une chute”, regizat de Justine Triet, a fost marele castigator al galei de decernare a premiilor Cesar 2024, organizata vineri seara in sala Olympia din Paris, unde aceasta pelicula s-a impus la sase categorii de premii, inclusiv la categoria principala, „cel mai bun film”,…

- Regizorul american Martin Scorsese va fi recompensat cu un Urs de Aur pentru intreaga cariera la urmatoarea editie a Festivalului International de Film de la Berlin, care se va desfasura in luna februarie, au anuntat joi organizatorii evenimentului, informeaza AFP si Reuters. Cea de-a 74-a editie a…