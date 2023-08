S-a instalat seceta pedologică în sudul bazinului hidrografic Argeș-Vedea Lipsa precipitațiilor din ultima perioada a accentuat fenomenul de seceta pedologica, in special in partea de sud a bazinului hidrografic Argeș Vedea. Conform ultimelor raportari primite din partea autoritaților locale, in zece comune de pe teritoriile județelor Argeș, Giurgiu și Ilfov, furnizare apei din sistemul de alimentare centralizat este restricționata pe parcursul nopții pentru refacerea cantitaților de apa din rezervoare. In comuna Braduleț, din județul Argeș, 12 fantani au secat. Comuna nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa, alimentarea facandu-se doar de surse individuale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul supravegherii (6iunie) și pana in 17 august, in țara noastra, au fost confirmate șapte cazuri de infecție cu virusul West Nile, a transmis Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Un caz este ”probabil”. Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pe parcursul zile de marti, in judetele Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Constanta (partial), Ilfov si municipiul Bucuresti valul de caldura si canicula se vor intensifica si se vor inregistra temperaturi maxime de 37 – 39 de grade Celsius.…

- Meteorologii au emis doua noi avertizari care anunța temperaturi extrem de ridicate. Potrivit ANM, duminica, toata țara va fi sub cod galben de canicula. Avertizarea ANM va fi valabila de duminica, ora 12:00, pana luni, ora 21:00. In intervalul menționat valul de caldura va persista, iar in zonele de…

- Vremea va fi caniculara in majoritatea regiunilor tarii miercuri, 26 iulie, pentru municipiul Bucuresti si opt judete fiind emisa avertizare cod rosu. Potrivit ANM, miercuri, este cod rosu de temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat pe portalul sau mai multe atentionari meteorologice, care vor afecta si judetul Constanta. Cod rosu de canicula in judetul Constanta Miercuri, pe 26 iulie 2023, va intra in vigoare un cod rosu de canicula. ANM a dat de veste ca avertizarea este valabila…

- Un numar de 1.619 elevi au ramas nerepartizați la admiterea la liceu, in acest an, conform rezultatelor repartizarii computerizate, existand 7.727 de locuri neocupate. Potrivit datelor statistice pe județe publicate de Ministerul Educației, in București, Brașov, Alba și Covasna au ramas elevi nerepartizați,…

- Azilele groazei - Drama actorului din „Pistruiatul”: „Mama era deshidratata de cel puțin 10 zile”. Actorul care a interpretat celebrul personaj "Pistruiatul" spune ca personalul din azilul unde era internata mama sa nu i-a dat pastilele timp de mai multe luni. Acesta a facut și o sesizare la Direcția…

- Furtuna puternica in București și Ilfov, vineri dimineața: Mai mulți copaci au cazut, iar linia de tramvai 41 este blocata pe ambele sensuri din cauza lipsei de tensiune, anunța STB. Bilanțul ISUBIF, in urma codului galben: ”Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului galben, ISU B-IF a gestionat…