Ultima fabrica de sticla din Romania, unde luau naștere adevarate opere de arta in fiecare zi, a inchis cuptorul și a tras obloanele. Fabrica de sticla de la Avrig a fost nevoita sa iși declare falimentul, din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce a vandut pahare de inalta calitate in toata lumea și pentru toate […] The post S-a inchis fabrica de sticla Avrig. Cea mai veche fabrica facea milioane de lei pe vremea lui Ceaușescu appeared first on IMPACT .