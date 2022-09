Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Simultan, dedicat artelor interdisciplinare, a revenit cu o noua ediție, care se desfașoara in perioada 10 – 18 septembrie, avand ca tema centrala The Changing and the Indeterminate. „Ediția a XVII-a iși propune sa canalizeze idei și sa genereze perspective noi in contextul (post)pandemiei…

- Cea de-a doua editie a festivalului de film dedicat femeilor regizor – Eva FilmMakers, care se va desfasura la Sfantu Gheorghe in perioada 23 – 30 septembrie, va aduce in fata publicului pelicule din Romania si Ungaria. Pe parcursul festivalului vor fi programate alternativ filme semnate de regizoarele…

- Festival de excepție in municipiul Adjud. Primaria și Casa de Cultura ”Tudor Vornicu” au organizat in perioada 2 – 4 septembrie festivalul „Folk INTRE 2 APE“, care a avut loc in Piațeta ”Ion Dichiseanu”. Festivalul a fost dedicat tuturor celor indragostiți de muzica folk, „celor care apreciaza tonalitațile…

- In urmatoarele doua weekend-uri, la Timișoara, in Parcul Rozelor, are loc o noua ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber. Ajuns la ediția a 17-a, evenimentul este extrem de apreciat de publicul timișorean. Concertul de debut este ”Mozart sub clar de luna”, care va avea sambata de la ora…

- In acest an, intre 27 august și 27 septembrie, Sunlight Theatre va oferi spectacole pentru copii, teatru pentru tineri, improvizație, spectacole studențești, teatru profesionist, evenimente de teatru stradal și performance-uri, ateliere de dramaterapie si conferințe, pe gustul iubitorilor de teatru…

- Timișoara gazduiește la sfarșitul acestei saptamani prima ediție a Festivalului Armenesc „Hayastani Șakar”, organizat de comunitatea armenilor, propunandu-și sa prezinte cultura și tradițiile acestei etnii care traiește de sute de ani pe teritoriul Romaniei și a avut parte de numeroase persecuții din…

- Festivalul medieval al castelului Huniade, organizat de Muzeul Banatului din Timișoara, ajuns la cea de-a IV-a ediție, va aduce din nou in fața timișorenilor o lume de altadata, cand viața orașului era complet diferita de cea de azi, pentru a reaminti cateva momente din istoria acestuia. Incepand din…

- INVITATIE… Clubul Interact Vaslui revine anul acesta cu forte noi pentru cea de-a V-a editie a proiectului mult asteptat „Ar(a)ta-te”. In perioada 24-26 iunie, incepand cu ora 13:00, Parcul Copou va fi locul unde se vor desfasura activitatile menite tuturor pasionatilor de literatura, pictura, teatru,…