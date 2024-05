S-a ieftinit petrolul. Motivele care au dus la o altă scădere de preț S-a ieftinit petrolul, pentru a patra oara consecutiv. Prețurile au inregistrat o noua scadere, iar specialiștii au o explicație clara pentru acest fenomen. Care sunt motivele ce au dus la o noua ieftinire in ultimele zile și la ce tarife au ajuns carburanții. Petrolul s-a ieftinit din nou Prețurile petrolului au scazut din nou, pentru […] The post S-a ieftinit petrolul. Motivele care au dus la o alta scadere de preț appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

