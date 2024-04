Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, a semnat marți, 19 martie a.c., 65 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, in valoare totala de 774.458.121,60 de lei. Contractele, menite sa sprijine modernizarea drumurilor și infrastructura stradala, au vizat…

- Prețurile maxime ale unui numar de aproape 900 de medicamente din Catalogul național al prețurilor medicamentelor vor crește de la 1 aprilie. Este vorba, mai precis, despre 892 de medicamente, in general foarte scumpe, in pericol de retragere de pe piața. In cazul acestor medicamente Ministerul Sanatații…

- Se anunța un Post al Paștelui cu prețuri exagerate. Fasole – 20 de lei kilogramul. Urzicile – 1 kg , 15 lei; ceapa de apa – 1 kg – 15 lei. In preajma Postului Paștelui, prețuri mari se cer și pentru pentru patrunjel , marar și leuștean, dar și pentru pastrarnac, conopida și roșii. Sunt cateva dintre…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania atrage interesul unor companii energetice globale pentru investiții de miliarde de dolari. Declarația a fost facuta in urma participarii la cea de-a doua reuniune ministeriala a Consiliului Consultativ pentru Energie Verde, organizate in Baku,…

- Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta, mai ales de cand au fost majorate accizele. In luna februarie, prețul mediu al unui litru de benzina a crescut cu aproape 6 procente, ceea ce inseamna ca un plin este mai scump cu aproximativ 20 de lei. Pentru un litru de motorina platim cu 5,1% mai…

- Consiliul Suprem de Aparare (CSAT) se intruneste in prima sedinta din acest an. Pe agenda zilei sunt situatia de securitate de la Marea Neagra si dotarea Armatei Subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței CSAT Evolutii privind situatia de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii…

- Intr-o declarație postata pe pagina sa de Facebook, Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale, a anunțat sosirea a inca șase aeronave F-16 olandeze la Centrul European de Pregatire F-16 din Romania, in urmatoarele luni. Aceasta mișcare este parte a eforturilor continue de intarire a apararii flancului…

- Litoralul romanesc se pregatește pentru o transformare majora, cu planuri de dezvoltare a unei noi stațiuni turistice in Agigea, o localitate situata intre Constanța și Eforie Nord. Potrivit surselor, proiectul ar putea atrage atenția turiștilor in cautare de destinații accesibile și pline de farmec…