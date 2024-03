Stiri pe aceeasi tema

- Inflația a scazut din nou in Germania in februarie. Prețurile de consum au crescut doar cu 2,5% fața de aceeași luna a anului trecut, dupa cum Biroul Federal de Statistica a anunțat joi, intr-o prima estimare. In ianuarie, rata inflatiei a scazut la 2,9 la suta. Economiștii chestionați de agenția de…

- Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut ca ii este jena sa mai vorbeasca despre spitalele regionale, dupa ce atația politicieni și-au facut campanie pe acest subiect, insa spune ca de data aceasta sunt bani, iar lucrarile chiar vor incepe. Așadar se pare ca Romania chiar va avea spitale noi, dupa zeci…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, care a strans 27 de aliați ai Ucrainei la o reuniune din Paris, a declarat ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui „exclusa” in viitor. Așadar, Europa irita din ce in ce mai mult Rusia, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron…

- Bomba pe piața bancara mondiala! Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor! Așadar, Raiffeisen Bank Internațional a intrat sub lupa Autoritații de Supraveghere a Pietei Financiare…

- In pietele din Chisinau a aparut leurda si urzicile. Ce-i drept, acestea costa cit un kilogram de carne. Bogate in vitamine, aminoacizi si saruri minerale, verdeturile sint benefice organismului, iar nutriționiștii recomanda consumul lor zilnic. In pietele din capitala, un kilogram de urzici costa 150…

- Compania TAROM a pus deja in vanzare biletele pe ruta București – New York și București – Miami. Incepand cu data de 1 februarie 2024, compania TAROM opereaza in parteneriat cu Air Europa și ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din București și Statele Unite…

- Petrom, liderul pieței locale, a ieftinit carburanții cu 8 bani pe litru. La stația Petrom Vitan din București, prețul afișat pentru benzina standard era de 6,6 lei pe litru, iar motorina standard 7,1 lei pe litru. Marile lanțuri de distribuție a carburanților au coborat in ultimele zile prețurile acestora,…

- Șoferii vor putea circula pe tronsonul 3 din drumul expres Pitești – Craiova, cu doua zile inainte de Craciun. Circa 32 de kilometri vor fi dați in trafic cu 6 luni inainte de termen. Inca un tronson gata din DEx12. Circulația pe cei 31,75 km dintre localitațile Valea Mare și Colonești va putea fi deschisa…