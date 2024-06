Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand cu 6 iunie, magazinele Auchan Discount Calea Sagului din Timisoara si Auchan Discount Ploiesti au devenit ATAC Hiper Discount by Auchan, formatul cu cele mai mici preturi al retelei ajungand astfel la 3 unitati, dupa ce primul hipermarket ATAC a fost deschis la Brasov in aprilie. Sub sloganul…

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro, scrie Ziarul Financiar.

- ”Ministrul PSD Sorin Grindeanu nu e in stare sa cumpere trenuri noi pentru Romania. Contractul pentru 62 de trenuri noi semnat la finalul anului 2023 de Sorin Grindeanu a fost desfiintat in instanta, dupa o contestatie admisa de Curtea de Apel Bucuresti. Licitatia va fi reluata, alt castigator, contestatii…

- Senatorul PNL Liviu Bratescu se opune centralizarii agențiilor care coordoneaza activitatea IMM-urilor și turismului. Liberalul a declarat ca nu aproba proiectul OUG prin care agențiile din Iași, Tg. Mureș, Craiova, Cluj, Timișoara și București intra in subordinea a trei suprastructuri care ar urma…

- Traseistul politic Nicolae Barbu, in prezent candidatul PSD Giurgiu pentru functia de primar al municipiului Giurgiu, a aruncat ieri pe piața politica giurgiuveana o gogoașa electorala demna de cascadorii rasului. Fostul edil, PP-DD, PSD, Pro Romania, al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, revenit…

- Tranzacție importanta pe piața spațiilor comerciale din Romania: dezvoltatorul de spatii industriale si logistice WDP a achizitionat Expo Market Doraly din Afumati, cel mai vechi parc en-gros, cash & carry si logistic urban din Romania. Expo Market Doraly de la Afumați era deținut de ARA Europe si Gheorghe…

- Astazi, este o zi decisiva in coaliție, care se intalnește pentru a definitiva candidaturile sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei. De asemenea, tot astazi, in coaliție se va lua o decizie daca se va merge cu candidati comuni, precum și cine se va afla pe lista comuna la alegerile locale,…