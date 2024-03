Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE…Dupa ce au respins, rand pe rand, contestatiile formulate prin aparatorii alesi, magistratii au decis competenta materiala si teritoriala a Tribunalului Vaslui pentru a solutiona dosarul penal deschis pe numele afaceristului Marius Chariton si a primarului comunei Poienesti, Valeriu Caragata.…

- In aceastas eara, in conferința susținuta de cei doi lideri, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au anunțat care a fost decizia finala cu privire la alegerile din acest an. Cei doi au convenit calendarul alegerilor din 2024, astfel ca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale, in iunie.…

- Coaliția de guvernare PSD-PNL a ajuns, dupa multe negocieri, la un consens in privința alegerilor. Intr-o conferința de presa susținuta astazi de liderii celor doua formațiuni politice, Marcel Ciolacu, respectiv Nicolae Ciuca, s-a anunțat ca alegerile europarlamentare și cele locale vor fi comasate.…

- Liderul AUR, George Simion, a anunțat sprijinul partidului extremist pentru contracandidații Coaliției de guvernare la alegerile locale, inclusiv in Cluj. Liberalul Sabin Sarmaș susține ca are nevoie de „sprijinul clujenilor”.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca sustine ca, din postura de sef al Armatei, a lucrat foarte bine cu adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana. Totusi, candidatura lui Mircea Geoana, fost lider PSD, din partea PNL la alegerile prezidentiale ”este un scenariu cu o probabilitate foarte, foarte…

- Presedintele filialei Mures a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), Razvan Biro, sustine ca o comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale ar fi „un atac la democratie", avand ca scop real pastrarea puterii de catre actuala guvernare.„Zilele acestea, PSD si PNL dau un nou atac la democratie,…

- Organizatiile PSD, in majoritate, nu au nimic impotriva ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu alegerile locale, dar vor ca intreg calendarul scrutinurilor din acest an – europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale – sa fie stabilit cat mai repede in coalitia de guvernare, au precizat…

- Partidul condus de George Simion a stabilit, in ședința de final de an organizata la Gura Humorului, o serie de criterii de performanța pe care filialele AUR trebuie sa le indeplineasca in anul electoral 2024. Astfel, in cadrul unei rezoluții adoptata la finalul ședinței, AUR a decis ca dupa…