S-a depășit pragul de 300.000 de votanți în Diaspora. Prezența, mult peste turul I al prezidențialelor Romanii din Diaspora voteaza sambata pentru a doua zi la turul II al alegerilor prezidențiale. Prezența la vot este mai mare fața de turul I, iar daca trendul se menține, vom avea un record al prezenței Diasporei la vot. Sambata, la ora 18:24, s-a atins pragul de 300.000 de romani care și-au exprimat votul in Diaspora. La primul tur, acest prag a fost depașit abia dupa miezul nopții (ora Romaniei). In total, la primul tur al alegerilor in Diaspora s-au prezentat la vot 675.348 de cetațeni in cele 835 de secții de votare organizate in afara Romaniei. Urmarește prezența la vot in Diaspora in timp… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

Stiri pe aceeasi tema

- (foto: G4Media.ro) Romanii din Diaspora voteaza sambata pentru a doua zi la turul II al alegerilor prezidențiale. Prezența la vot este mai mare fața de turul I, iar daca trendul se menține, vom avea un record al prezenței Diasporei la vot. Sambata, la ora 14:30, peste 200.000 de romani iși exprimasera…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Romanii din diaspora voteaza deja pentru alegerea președintelui Romaniei. Secțiile sunt deschise timp de trei zile. Numarul buletinelor de vot a fost suplimentat in strainatate cu peste 107 mii fața de primul tur.

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Romanii din strainatate au inceput sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Votul in diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei va dura, ca și in primul tur, trei zile. Pentru exprimarea drepului de vot alegatorii din strainatate sunt așteptați la urne in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.…

- Numarul romanilor care au votat in strainatate in primul tur al alegerilor prezidențiale a depașit, duminica dimineața, pragul de 300.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central.La ora 08.11, se inregsitrau 300.405 de alegatori din Diaspora care votasera in primul tur al alegerilor prezidențiale,…