S-a demodat fumatul? Tinerii preferă vapatul Cercetatorii de la Tobacco Free Research Institute Ireland au declarat ca proporția tinerilor de 16 și 17 ani care au incercat țigarile electronice a crescut de la 23% in 2014 la 39% in 2019. Peste 39% dintre adolescenții au spus ca „au incercat țigarile electronice”, fața de 32% care au incercat sa fumeze. Iar 68 […] The post S-a demodat fumatul? Tinerii prefera vapatul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țigarile electronice pot declanșa o grava problema ecologica in Romania. De ce nu trebuie sa le aruncam la gunoi! Puțini știu insa ca aceste produse intra in categoria echipamentelor electrice și electronice, astfel ca, odata ieșite din uz, ele pot polua mediul inconjurator din cauza compușilor chimici…

- Metodele de plata electronice caștiga tot mai mult teren in Romania, dupa experiențele de consum din cei doi ani de pandemie. Aproape jumatate dintre romani (47%) prefera sa foloseasca metode de plata electronice, chiar și atunci cand fac cumparaturi fizice (magazine tradiționale, puncte de vanzare…

- Un nou raport aparut in Belgia reconfirma discursul producatorilor: tigarile electronice sunt mai putin daunatoare decat fumatul traditional, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comisia Europeana a propus, miercuri, interzicerea comercializarii de produse aromatizate pentru vaping in cele 27 de tari din Uniunea Europeana pentru a stopa aceasta practica intilnita in special in rindul tinerilor. Se doreste introducerea unei legislatii mai stricte pentru a descuraja fumatul, inclusiv…

- Se doreste introducerea unei legislatii mai stricte pentru a descuraja fumatul, inclusiv utilizarea tigarilor electronice.Comisia Europeana a propus, miercuri, interzicerea comercializarii de produse aromatizate pentru vaping in cele 27 de tari din Uniunea Europeana pentru a stopa aceasta practica intalnita…

- Țigarile electronice au devenit in ultimii ani foarte populare in randul adolescenților și tinerilor. Ele vand conceptul de „fumat sanatos”, ceea ce medicii ne avertizeaza ca nu exista. „Așa arata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poliția a stabilit ca un grup de tineri, cu varstele cuprinse intre 15 și 17 ani, a urcat pe acoperișul unei cladiri parasite cu 6 etaje pentru a face selfie. Intr-un moment dat, unul dintre ei s-a prabușit in gol. In urma traumelor, minorul a decedat pe loc. Pe caz a fost inițiata o ancheta pentru…

- Circa 40% dintre tinerii romani au cumparat intenționat produse contrafacute in perioada 7-28 februarie 2022. Totodata, 14% au accesat online conținut piratat in mod voluntar, arata un studiu InfoCons.