- Serviciul de streaming Disney + a fost lansat in unele tari din Europa, desi la calitate mai proasta, pentru ca milioanele de utilizatori aflati in carantina sau autoizolare sa nu suprasolicite retelele de internet, scrie Mediafax.Lansat initial in SUA si Canada, Disney + este disponibil acum…

- Orlando Popa este antrenor cu portarii și scouter pentru Reggiana. Acesta a explicat pentru GSP tragedia pe care o traiesc italienii. "Este, practic, Al Treilea Razboi Mondial! Nu s-a apelat la o bomba nucleara care ar fi distrus intreaga planeta și orice forma de viața, am ajuns sa fim curațați…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, i-a indemnat pe suporteri „sa aiba grija unii altii“, intr-o scrisoare data publicitatii astazi. Asta in timp ce Marea Britanie isi continua batalia cu epidemia de coronavirus, informeaza agentia dpa, citata de Agerpres . „Pentru toti cei…

- Compania elvețiana anunța o cifra de afaceri de peste 21.7 milioane de lei in 2019 pentru Connect44 Romania, o creștere de 83% comparativ cu anul precedent. Romania este unul dintre cele mai importante hub-uri ale companiei, cu aproape 200 de angajați și cu deschiderea, la inceputul acestui an, a unui…

- Lungmetrajul "Ivana cea Groaznica", regizat de Ivana Mladenovic, a fost inclus in selectiile altor trei prestigioase festivaluri - FEST Belgrade Serbia, CPH:DOX (Danemarca, 18 - 29 martie) si Vilnius International Film Festival (Lituania, 19 martie - 2 aprilie), informeaza un comunicat transmis AGERPRES.…

- Autoritatile din Wuhan - orasul din China in care a izbucnit epidemia de gripa cauzata de coronavirus - au inceput sa construiasca un nou spital cu 1000 de paturi. Vor sa-l termine in numai 10 zile. De la izbucnirea epidemiei de gripa, autoritatile din Wuhan, capitala provinciei Hubei, au…

- ​Tot mai multe companii ofera angajaților telefoane mobile, tablete și laptopuri pentru a le folosite în scopul muncii pe care îl desfașoara, când nu sunt la birou, conform Eurostat. La nivel european, în 2019 circa doua din trei companii facea acest lucru, iar în România…