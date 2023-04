Stiri pe aceeasi tema

- Herve Renard (54 de ani), actualul selecționer al Arabiei Saudite, va prelua naționala feminina a Franței și o va conduce la vara la turneul final din Australia și Noua Zeelanda. Herve Renard este punctul sa stabileasca o performanța rara in fotbal. Antrenorul de 54 de ani poate conduce a doua echipa…

- Luis de la Fuente (61 de ani), noul selecționer al Spaniei, pregatește un schimb total de generații. A lasat acasa nu mai puțin de 15 dintre fotbaliștii prezenți la Campionatul Mondial din Qatar. Spania s-a oprit in faza sferturilor de finala la Mondialul din Qatar, eliminata de Maroc dupa executarea…

- Franța a exportat masiv armament in ultimii cinci ani și ar putea depași Rusia, care se afla in acest moment pe locul doi intr-ul top al vanzarilor internaționale de arme, fiind in scadere semnificativa, arata o analiza a Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (Sipri). O…

- Didier Deschamps (54 de ani), selecționerul Franței, a expus versiunea sa asupra accidentarii lui Karim Benzema (35) și a absenței sale de la Campionatul Mondial din Qatar: „Exista un singur adevar și Karim il știe bine. El nu poate afirma altceva”. Dar capitanul lui Real Madrid l-a ironizat: „Sfantul…

- Meciul dintre Cristian Oprean și TVR nu este nici pe departe incheiat. Apar dezvaluiri incendiare in ancheta privind bișnița cu bilete de la Mondialul din Qatar. Angajatul televiziunii publice ar fi achitat din contul personal o suma uriașa pentru a cumpara biletele.

- Reprezentativa masculina de handbal a Danemarcei a castigat al treilea sau titlu mondial consecutiv, dupa ce a invins, la Stockholm, cu scorul de 34-29 (16-15), selectionata Frantei, campioana olimpica en titre, in finala Campionatul Mondial din Polonia si Suedia.Danezii au realizat o tripla istorica,…

- Patrice Evra (41 de ani), fostul internațional francez, s-a suparat vazand ca „jucatorii nu l-au susținut pe Karim Benzema (35) la Campionatul Mondial din Qatar. Uman, am fost dezamagit”. Un excelent jucator, dar cu un trecut tumultuos la naționala Franței. Patrice Evra, fundașul care a evoluat opt…

- Karim Benzema a oferit un raspuns taios atunci cand a fost intrebat despre nationala Frantei. Starul lui Real Madrid a declarat ca acest capitol s-a incheiat in cariera lui, si a refuzat sa ofere declaratii despre ceea ce s-a intamplat la Campionatul Mondial din Qatar. Karim Benzema este concentrat…