Danezul Mikkel Hansen se retrage din handbal

- Mikkel Hansen (36 de ani), starul handbalului danez, se va retrage din activitate dupa Jocurile Olimpice de la Paris. Anul 2024 e unul trist pentru handbal. Nikola Karabatic, legenda naționalei Franței, și-a anunțat retragerea. Mikkel Hansen, celalalt star al ultimului deceniu, a confirmat vestea care…

- Guvernul belgian a anuntat ca va trimite militari pentru intarirea securitatii la Jocurile Olimpice de la Paris, in urma unei cereri venite din partea Frantei. „Guvernul francez a cerut o contributie pentru asigurarea securitatii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, iar autoritatile belgiene au analizat…

- Clubul Real Madrid a informat Federatia Franceza de Fotbal (FFF) ca niciunul dintre jucatorii sai nu va participa la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, potrivit L'Equipe, potrivit news.ro Acest anunt spulbera definitiv orice speranta de a-l vedea pe Kylian Mbappe (care, in lipsa unor surprize,…

- SCM Universitatea Craiova a demarat campania de achizitii pentru urmatorul sezon inca din aceasta luna. Astfel, prima achizitie importanta anuntata de gruparea din Banie pentru urmatoarea stagiune este interul stanga in varsta de 29 de ani, Camila Micijevic. Contactat de GdS, team-managerul echipei…

- Cateva zeci de mii de bilete pentru Jocurile Olimpice de la Paris vor fi puse in vanzare joi la toate disciplinele, a anuntat comitetul de organizare a competitiei din capitala Frantei, COJO, citat de AFP.Alte faze de vanzare de acest tip se vor desfasura de acum pana la Jocurile care vor incepe…

- Elisabeta Lipa, președintele Agenției Naționale pentru Sport și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman au prezentat astazi bugetul sportului romanesc pentru 2024 # Lipa a anunțat ca Federațiile de canotaj, box și tenis de masa vor urma sa incaseze cei mai mulți bani, dar ca…

- Echipa naționala de handbal masculin a Frantei este noua campioana europeana, dupa ce a caștigat finala disputata contra Danemarcei, duminica seara, la Koln, cu scorul de 33-31, dupa prelungiri. In ultimul meci al lui Nikola Karabatic la un Campionat European, Franța a inceput bine, dar danezii au echilibrat…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…