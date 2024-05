Stiri pe aceeasi tema

- Avem capacitatea de a susține diversificarea resurselor energetice, astfel incat sa ne incadram in țintele asumate pentru reducerea de emisii de gaze cu efect de sera, a spus premierul Marcel Ciolacu la o intalnire avuta la Palatul Victoria cu investitori

- Rusia isi va consolida cooperarea in domeniul energiei cu Uzbekistanul prin construirea unei conducte de gaz si a mai multor centrale hidroelectrice si nucleare in aceasta tara, a anuntat luni presedintele Vladimir Putin in timpul unei vizite de stat la Taskent, potrivit DPA, citat de AGERPRES.

- Orașele din Romania prinse in programul "100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic" vor primi un miliard de euro pentru finanțarea proiectelor prin care iși propun o serie de transformari necesare. La aceste fonduri vor avea acces in primul rand municipiile ...

- Municipiile Suceava, Cluj-Napoca și sectorul 2 din București prinse in programul ”100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic” dar și alte 10 orașe din țara care vor fi selectate in acest program vor primi un miliard de euro pentru finanțarea unor proiecte in domeniul energiei regenerabile…

- Datorita eforturilor Chinei in scaderea costurilor, noi putem obține multe rezultate atat in domeniul panourilor solare, cat și in domeniul auto electric, a declarat CEO-ul Companiei Saudi Aramco, Amin H. Nasser, in cadrul celei de-a 26-a ediții a Congresului Mondial al Energiei din Olanda. Nasser a…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Mariano Grossi. In cadrul discutiilor a fost reconfirmata stransa colaborare intre Romania si AIEA in dezvoltarea programului nuclear civil si…

- Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma resurselor, ci si din punct de vedere al responsabilitatii fata de mediu si insasi viata pe planeta Pamant, declara premierul Marcel Ciolacu, cu ocazia “Orei Pamantului”.Luminile in Palatul Victoria…

- Comisia de reglementare in domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) examineaza propunerea furnizorului de gaze Bulgargaz de scadere a pretului gazelor naturale cu 18%, in martie, comparativ cu februarie, transmit BTA si Novinite. De la 1 martie, noul pret al gazelor ar urma sa se situeze la aproximativ…