- Peste 1.050 de persoane au fost arestate marți în timpul mitingurilor din Rusia în favoarea oponentului Alexeï Navalnîi, condamnat la doia ani și opt luni de închisoare, a declarat ONG-ul OVD-Info, citat AFP.Potrivit acestei organizații specializate în monitorizarea…

- Susținatorii lui Nvalanîi au început sa se adune în Piața Manezhnaya din Moscova pentru un protest neautorizat dupa ce Tribunalul Moscovei l-a condamnat la închisoare pe liderul Opoziției. Imediat dupa pronunțarea sentinței, apelurile pentru proteste au început sa curga…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters, potrivit digi24.ro . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala…

- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- Statele Unite au condamnat sambata utilizarea de catre autoritatile ruse a unor 'metode brutale' impotriva a zeci de mii de persoane care au manifestat in Rusia la chemarea opozantului Alexei Navalnii pentru a cere eliberarea acestuia, informeaza AFP. 'Statele Unite condamna…

- Rusia a fost astazi scena unor proteste masive ale susținatorilor lui Alexei Navalnii. Demonstrațiile, considerate ilegale de autoritați, au fost dispersate in forta și peste 1.500 de oameni au fost arestați in toata Federația, inclusiv soția opozantului rus.