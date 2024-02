Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj urmare a anunțului privind decesul opozantului rus Alexei Navalnii. Potrivit șefului statului, decesul lui in inchisoare este o reamintire clara a asupririi ingrozitoare a disidenților de catre regimul de la Kremlin, conform stiripesurse.md.…

- Alexei Navalnii ispașea o pedeapsa de 19 ani in condiții brutale, dupa ce a fost condamnat intr-un șir de cazuri pe care el și aliații sai le-au motivat ca fiind de ordin politic. Vazut drept cel mai strident și puternic critic al lui Vladimir Putin, el a fost otravit și tarat prin tribunale, dar a…

- Nu va alaturați protestelor din centrul Moscovei, avertizeaza procuratura din Rusia, dupa ce disidentul Alexei Navalnii a murit in inchisoare, scrie Sky News. Procuratura i-a avertizat pe cetațeni sa nu participe la acțiunile din centrul Moscovei, in timp ce pe internet cresc apelurile de a ieși…

- Liderii UE și NATO condamna Rusia pentru moartea opozantului Alexei Navalnii intr-o colonie penala din Siberia. Președintele CE, Charles Michel și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg spun ca Rusia trebuie sa raspunda. O reacție la moartea lui Navalnii a avut și președintele ucrainean Volodimir…

- Aleksei Navalnii, cunoscutul lider al opoziției ruse, a decedat in timp ce se afla in detenție. Serviciul penitenciar din regiunea Yamalo-Nenets (Siberia), unde Navalny iși ispașea pedeapsa, a confirmat decesul. Navalnii avea 47 de ani și a fost o voce critica a guvernarii ruse, un activ luptator impotriva…

- Volodimir Zelenski a declarat ca este „evident” ca Vladimir Putin s-a aflat direct in spatele morții lui Alexei Navalnii. „Este evident ca Putin se afla in spatele morții lui Navalnii”, a spus Volodimir Zelenski.Vorbind in Germania, liderul ucrainean a declarat ca președintelui rus nu-i pasa…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, este mutat intr-o noua inchisoare, intr-o alta parte a țarii, iar sosirea sa acolo va fi anunțata in conformitate cu legea, a anunțat vineri serviciul penitenciar din Rusia, citat de Reuters. Susținatorii sai, care se așteptau ca principalul „inamic” al președintelui…