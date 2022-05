Dupa Mariupol, bombardat agresiv aproape trei luni de ruși, acum i-a venit randul orașului Slaviansk din estul Ucrainei sa se confrunte cu bombardamente masive. Dar nu numai. Statul Major ucrainean scrie pe Facebook, și este preluat de Ukrinform: „In direcția Donețk, atacurile trupelor rusești sunt concentrate pe preluarea controlului deplin asupra lui Lyman și imbunatațirea strategiei in apropiere de Severodonețk și Avdiivka. Inamicul a folosit artilerie și avioane de lupta in pozițiile unitaților noastre și in infrastructura civila a regiunii”. Statul Major explica și faptul ca trupele Federației…