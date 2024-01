Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile din noaptea de duminica spre luni au provocat un mort la Odesa, in sudul Ucrainei, si patru la Donetk, in estul tarii, au anuntat autoritatile locale dupa o escaladare a violentei dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, citat de Agerpres.Denis Pusilin, seful administratiei Donetk numit de…

- Atacurile cu rachete au avut loc in nord estul Ucrainei, iar cele cu drone s-au produs in vestul țarii, potrivit Reuters. Orașul Harkov din nord est a fost atacat cu rachete rusești vineri dimineața. Primarul Ihor Terehov a anunțat ca au fost inregistrate cel puțin șase explozii. In același timp, apararea…

- Orasul port Odesa, sudul Ucrainei, a fost atacat de mai multe drone rusesti vineri seara, potrivit unor informatii difuzate de media, relateaza dpa. Orasul port Odesa, sudul Ucrainei, a fost atacat de mai multe drone rusesti vineri seara, potrivit unor informatii difuzate de media, relateaza dpa, conform…

- Cel putin 34 de persoane au fost ranite, iar locuinte si un spital pentru copii au fost avariate in al doilea atac cu rachete al Rusiei asupra Kievului de saptamana aceasta, au afirmat, miercuri, oficiali ucraieneni, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a pledat, la Washington, pentru mai mult…

- Portul Izmail de pe malul ucrainean al Dunarii a fost din nou ținta atacurilor rusești cu drone, scrie presa din Ucraina. O persoana și-a pierdut viața dupa ce furgoneta in care se afla a fost lovita, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

- Ucraina acuza Rusia de executarea a doi soldați ucraineni care intenționau sa se predea, un incident care s-a fi produs in apropiere de Avdiivka. Informațiile nu au fost, pentru moment, verificate din surse independente. In același timp, Moscova a continuat bombardamentele in zona de granița Sumii.07:2003-12-2023Statul…

- Drone maritime ucrainene au lovit in ultimele 72 de ore doua nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagra in apropierea portului Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat vineri agentiei locale de stiri Ukrinform o sursa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei…

- Noaptea trecuta, trupele ruse au lansat un atac masiv cu drone Shahed asupra regiunii Odesa. Potrivit presei internaționale, autoritațile din Ucraina au raportat bombardamente in raionul Ismail. Au izbucnit incendii, unele cladiri rezidențiale au fost distruse și au fost aduse pagube infrastructurii…