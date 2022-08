Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit BBC News, care a citat o analiza a companiei norvegiene de cercetare energetica Rystad Energy, o uzina din apropierea granitei Rusiei cu Finlanda arde in fiecare zi carbune cu o valoare estimata de 8,4 milioane de lire sterline. Oamenii de stiinta sunt ingrijorati de cantitatile de dioxid de…

- Pe masura ce costurile energiei din Europa cresc vertiginos, Rusia arde cantitați mari de gaze naturale, potrivit unei analize transmise BBC News. Experții spun ca gazul ar fi fost exportat anterior in Germania. Ei spun ca uzina din apropierea graniței cu Finlanda arde in fiecare zi o valoare estimata…

- In timp costurile energiei cresc vertiginos in Europa, Rusia arde cantitati uriase de gaze naturale, relateaza BBC. Expertii spun ca gazul ars ar fi fost exportat in in mod normal in Germania prin conducta Nord Stream 1. O uzina din apropierea granitei cu Finlanda arde in fiecare zi gaze in valoare…

- Intr-o perioada in care Europa este ingrijorata de prețurile tot mai mari pe care le platește pentru energie, la o centrala din apropierea graniței cu Finlanda, Rusia arde gaze naturale in fiecare zi la o valoare estimata de 10 milioane de dolari, relateaza BBC . O analiza realizata de Rystad Energy…

- Pretul gazelor naturale a atins marti, 16 august, un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 de grade Celsius. Pretul gazului metan si al electricitatii “va atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali…

- Rata inflatiei din Marea Britanie a atins 9,4% in luna iunie, in contextul in care preturile continua sa creasca in cel mai rapid ritm din ultimii 40 de ani, potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS), relateaza BBC.Cifra este in crestere de la 9,1% in luna mai si la cel mai inalt…

- Prețurile apartamentelor au consemnat un ușor avans in luna mai, in contextul in care cererea pentru locuințe a crescut cu 13%. Prețul locuințelor in Cluj-Napoca a ajuns la o medie de 2.465 de euro pe metru patrat util, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cat de mult te costa, de fapt, sa locuiești in Belgia? Cat de scumpa e viața acolo? Pe langa Germania, Olanda, Spania, sau Marea Britanie, sunt romani care iau in calcul sa inceapa o noua viața și in Belgia. Inainte de a lua insa o astfel de decizie este bine sa știm și cat de mult te costa, de fapt,…