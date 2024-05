BNR: Rezervele valutare au scăzut în aprilie Rezervele valutare la BNR au scazut in aprilie. La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,5 miliarde euro, fața de 64,2 miliarde euro la 31 martie 2024, a transmis, joi, Banca Centrala, in condițiile in care in cursul lunii aprilie a avut loc rambursarea emisiunii de obligațiuni denominata in euro a Ministerului Finanțelor , in suma de aproximativ 1,49 miliarde euro. Scopul principal pentru care se constituie rezervele internationale este reglarea finala a tranzactiilor unei tari cu restul lumii, altfel spus, pentru a asigura onorarea obligatiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 62,511 miliarde euro, fata de 64,279 miliarde euro la 31 martie 2024. ”La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,511 miliarde euro, fata de 64,279…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) totalizau 62,511 miliarde de euro la data de 30 aprilie 2024, in scadere cu 2,7% comparativ cu nivelul de 64,279 miliarde euro inregistrat la finele lunii martie 2024, potrivit unui comunicat al BNR de joi. In cursul lunii aprilie, au avut loc intrari…

- La 30 aprilie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 62,5 miliarde euro, fața de 64,2 miliarde euro la 31 martie 2024, a transmis joi Banca Centrala, in condițiile in care in cursul lunii aprilie a avut loc rambursarea emisiunii de obligatiuni denominata in euro…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au crescut la 64,279 miliarde euro, la 31 martie, de la 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024. ”La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fata de 63.128 milioane euro la…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 64,279 miliarde euro la finele lunii martie 2024, in crestere cu 1,82% comparativ cu nivelul de 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024.

- La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64,27 miliarde euro, fața de 63,12 miliarde de euro la 29 februarie 2024, a transmis luni Banca Naționala.

- La 29 februarie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 63.128 milioane euro, fața de 61.416 milioane euro la 31 ianuarie 2024. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 5.529 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…

- Rezervele valutare ale Romaniei de la Banca Nationala au crescut in februarie cu aproape doua miliarde de euro (ajungand la 63,1 miliarde euro), dupa alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor cu sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni, arata un comunicat la Bancii Centrale.