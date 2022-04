Stiri pe aceeasi tema

Comitetul de Ancheta din Rusia a anuntat jos deschiderea unor dosare penale pentru torturarea unor soldati rusi in Ucraina, transmite Reuters.

Forțele ucrainene intra marți in cea de-a 34-a zi de razboi cu Rusia, iar in acest context, Ministerul Apararii a transmis ca forțele Kremlinului reprezinta in continuare o „amenințare semnificativa" pentru capitala Kiev.

Rusii s-au grabit sa-si faca provizii de antidepresive, somnifere, contraceptive si alte produse farmaceutice dupa inceperea conflictului in Ucraina, cumparand intr-un interval de doua saptamani o cantitate de medicamente corespunzatoare unei luni intregi, potrivit unui studiu de piata dat joi publicitatii,…

Ministerul Apararii din Rusia susține ca are realizari teritoriale considerabile pe frontul de sud și de est.

Aproape 250.000 de refugiati au sosit in Rusia dupa ce au fugit din Ucraina pe fondul invaziei ruse, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Moscova, citat de agentii de presa ruse preluate de DPA si Reuters.

Cel mai mare avion de transport din lume Antonov-225 Mriya a ars in urma unui atac rusesc asupra aeroportului Hostomel de langa Kiev, a declarat duminica Ukroboronprom, concernul de stat de din industria armamentului din Ucraina, citat de Reuters.

Ministerul Apararii ucrainean a afirmat vineri ca peste 1.000 de soldati rusi au fost ucisi pana acum in conflictul din Ucraina, transmite Reuters.

Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica a anuntat marti ca site-uri ale Ministerului Apararii si bancilor Privatbank si Osadbank sunt vizate de un atac cibernetic, informeaza agentia rusa de stiri TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres.