Stiri pe aceeasi tema

- Directorul companiei Vkusno & tochka, fostul lant de restaurante fast-food McDonald's Corp din Rusia, a declarat pentru RBC TV ca producatorii de cartofi prajiti refuza sa aprovizioneze tara si a avertizat ca incercarile de a creste procesarea interna sunt pline de dificultati.

- Unele restaurante „Gustos și atat”, lanțul care a inlocuit McDonald’s in Rusia, nu vor mai servi clienților cartofi prajiți pentru ca au ramas fara materie prima. Conform presei ruse, citate de BBC , restaurantele duc lipsa de varietatea specifica de cartofi folosita la McDonald’s, ceea ce inseamna…

- „Vkusno i toșka”, lanțul care a preluat in iunie restaurantele McDonald’s din Rusia, se confrunta cu o penurie tot mai mare de cartofi prajiți din cauza sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a relatat vineri site-ul rusesc de știri economice RBK, citat de Le Monde. „In unele restaurante „Vkusno…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat liderilor NATO ca țara sa are nevoie de mai multe arme și bani pentru a se apara impotriva Rusiei, avertizand ca ambițiile Moscovei nu se opresc la Ucraina. Intr-un discurs virtual summit-ul alianței occidentale de aparare de la Madrid, el a spus:…

- Ce a facut președintele chinez Xi Jinping in ziua in care a implinit 69 de ani? Omagiatul l-a sunat pe „prietenul” sau, Vladimir Putin, pentru a il asigura pe acesta ca relațiile bilaterale au ramas la cel mai inalt nivel in ciuda „turbulențelor și tranformarilor globale”, scrie The Diplomat . Promisiunea…

- Restaurantele ”McDonald’s” se redeschid in acest weekend in Rusia, dar fara sigla americana. Dupa ce celebrul lanț de fast-food s-a retras din Rusia, in semn de protest fața de invazia lui Vladimir Putin in Ucraina, un mogul al petrolului din Siberia, Alexandr Govor, a cumparat cele 840 de restaurante,…

- Vizita ministrului rus de Externe Serghei Lavrov in Serbia a fost anulata dupa ce țarile din jurul Serbiei și-au inchis spațiul aerian pentru avionul lui, a declarat duminica o sursa de rang inalt din cadrul Ministerului de Externe pentru agenția de presa Interfax, citata de G4Media. Sursa a confirmat…

- Decizia vine ca raspuns la razboiul declanșat de Rusia in Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, pentru Agerpres.„Respectam cadrul sanctiunilor impuse Rusiei si facem toate eforturile…