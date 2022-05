Stiri pe aceeasi tema

- In ținuturile de peste Atlantic, se știe, fiecare traitor are dreptul la o arma (cel puțin) pentru apararea nevoilor, raului și ramului din batatura precum și a edificiului personal. Asta preventiv, ca sa se știe sau daca vreți sa se inlocuiasca procedura de la noi cu trasul in plan vertical, in speranța…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii de la Varsovia, a acuzat Franta si Germania ca sunt prea apropiate de Rusia in contextul razboiului din Ucraina, scrie AFP. „Germania, ca si Franta, are o simpatie foarte puternica pentru Moscova”, a criticat liderul partidului…

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Rusia si-a intensificat atacurile in vestul Ucrainei, apropiindu-se periculos de granita NATO reprezentata de Polonia. Melitopolul se apropie de o catasrofa unanitara, iar Harkovul este bombardat nemilos. Putin insa se clat

- Ucraina va incerca miercuri sa evacueze civilii prin șase „coridoare umanitare”, inclusiv din orașul-port Mariupol, aflat sub asediu in sudul țarii, a declarat vicepremierul Iryna Vereshchuk, citata de BBC. Intr-o declarație video, ea a spus ca forțele armate ucrainene au fost de acord sa inceteze focul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca exista informații credibile conform carora Rusia vizeaza civilii din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului. Intr-o declarație de presa susținuta la Riga in Letonia, el a subliniat ca alianța lucreaza pentru a se asigura…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania, s-a oprit joi, potrivit datelor operatorului gazoductului, Gascade, în timp ce solicitari exista în continuare pentru aprovizionarea în ambele direcții, scrie Reuters cu referire la bani.md.…

- Putin invita vecinii Ucrainei sa se serveasca și ei din teritoriul vecinului lor. El a spus in lungul sau discurs care a precedat recunoașterea oficiala a celor doua republici din Donbas ca Ucraina e un stat artificial creat din teritorii alipite de Stalin de la Rusia, Romania, Ungaria și Polonia.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni seara decretul prin care recunoaste independența regiunilor separatiste Donețk si Lugansk, din estul Ucrainei, transmit agentiile de presa internationale. El a invocat faptul ca Ucraina nu a avut niciodata o „statalitate autentica”, ci a fost creata de Rusia…