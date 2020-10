Kremlinul a propus luni ca Rusia si SUA sa ajunga la un acord pentru a nu desfasura anumite tipuri de rachete in Europa si pentru a introduce verificarea reciproca a masurilor de intarire a increderii, in conditiile in care tratatul INF pentru controlul armelor nucleare si-a incetat valabilitatea, relateaza luni Reuters.



Tratatul bilateral ruso-american de dezarmare nucleara privind Fortele Intermediare Nucleare (INF) - rachete cu raza scurta si medie de actiune - a incetat la 2 august 2019. La inceput, din pact s-au retras SUA, reprosand Rusiei dezvoltarea unei noi rachete nucleare…