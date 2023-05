Rusia își transferă cel mai nou submarin nuclear la o bază din Kamceatka Cel mai nou submarin cu rachete balistice si cu propulsie nucleara al marinei ruse va fi transferat la o baza permanenta in peninsula Kamceatka in luna august, a transmis miercuri agentia TASS, citata de Reuters, in contextul in care Rusia isi consolideaza prezenta militara la Pacific, conform Agerpres. Submarinul 'Generalissimo Suvorov', care a intrat in serviciu la sfarsitul lui 2022, este echipat cu pana la 16 rachete Bulava, fiecare dintre acestea putand sa transporte mai mult de un focos nuclear. CITESTE SI O mutație genetica ii poate face pe oameni imuni la durere și anxietate: Ce… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

