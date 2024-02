Rusia interzice șase luni exporturile de benzină Rusia interzice exporturile de benzina! Rusia a anuntat, astazi, interzicerea timp de sase luni a exporturilor de benzina, incepand de la 1 martie, pentru a compensa majorarea cererii din partea clientilor si fermierilor si pentru a permite planificatele lucrari de mentenanta la rafinarii, transmite Reuters . Interdictia, anuntata prima data de RBC, a fost confirmata de purtatorul de cuvant al vicepremierului rus Alexander Novak. Anterior, Rusia a interzis exporturile de benzina in perioada septembrie-noiembrie 2023, pentru a atenua deficitul de combustibil si cresterea preturilor pe plan intern.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

