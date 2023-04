Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la decizia autoritaților de frontiera din Republica Moldova de a interzice intrarea in țara a unei delegații ruse conduse de șefului republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov. Ea a calificat aceasta masura drept „inca un pas neprietenos” și a trasat noi directive Chișinaului, scrie deschide.md. […] The post Rusia, iese la atac: Refuzul de intrare in R.Moldova aplicat liderului Tatarstanului e un pas neprietenos appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .