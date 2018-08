Stiri pe aceeasi tema

- Rusia examineaza luarea unor masuri de represalii impotriva Statelor Unite dupa ce acestea au impus sanctiuni asupra unei companii ruse ce ar fi ajutat Coreea de Nord, a anuntat viceministrul de externe rus Serghei Riabkov citat joi de agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, potrivit Agerpres.…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a declarat joi ca autoritațile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sancțiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.Purtatorul…

- La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au ajuns la un acord care prevede renuntarea de catre Phenian la programul sau nuclear, insa cele doua tari inca nu au facut pasi concreti pentru a atinge acest obiectiv. "Mingea este in terenul…

- Rusia si Siria au criticat, marti dupa-amiaza, decizia Administratiei Donald Trump de a impune noi sanctiuni Iranului, acuzand Statele Unite ca incalca o rezolutie a Consiliului de Securitate ONU, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax."Suntem profund dezamagiti…

- Ministrul de externe al Coreii de Nord s-a declarat sambata din ce in ce mai alarmat de atitudinea Statelor Unite fata de tara sa izolata, care insa a ramas ferm angajata sa puna in aplicare acordul nuclear la care a ajuns cu Washingtonul in iunie, relateaza Reuters. Statele Unite si Coreea de Nord…

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax.In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite…

