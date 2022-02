Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sambata noi manevre navale de amploare in Marea Neagra, cu peste 30 de nave in apropierea Peninsulei Crimeea, dupa ce a anunțat blocarea a trei mari zone in acest sens. In același timp, Moscova continua sa denunțe „isteria” americana, dupa ce Washingtonul a declarat ca se teme de o iminenta…

- Rusia a lansat sambata noi manevre navale de amploare in Marea Neagra, cu peste 30 de nave in apropierea Peninsulei Crimeea, in timp ce a denuntat "isteria" americana dupa ce Washingtonul a declarat ca se teme de o iminenta invazie rusa a Ucrainei, relateaza France

- „In ceea ce priveste relatiile noastre bilaterale, ele au progresat intr-un spirit al prieteniei, al parteneriatului strategic. Ele au capatat un caracter cu adevarat fara precedent”, a declarat Vladimir Putin la inceputul intrevederii sale cu omologul chinez, potrivit unor declaratii retransmise la…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Pe masura ce negocierile dintre Rusia și Occident eșueaza, iar Marea Britanie și SUA vin cu noi informații ca Kremlinul ar pune la cale o lovitura de stat la Kiev pentru a instala un președinte și un guvern pro-Moscova, Vladimir Putin continua sa trimita militari la granițele Ucrainei. Astfel, potrivit…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…

- Atunci cand Rusia maseaza trupe intr-o regiune si le aranjeaza frumos, sa dea bine in pozele din satelit, mesajul e, de regula, unul fara echivoc si nu prea lasa loc interpretarilor: fie chiar se pregateste o invazie, fie acesta e felul lui Vladimir Putin de transmite Washingtonului ca „e nevoie sa…