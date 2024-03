Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a venit cu declarații cel puțin tulburatoare. Șeful statului a spus ca Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! Așadar, Rusia este pregatita pentru un razboi nuclear! A spus-o chiar președintele Vladimir Putin, in ultima sa declarație oficiala, transmite Reuters.…

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri un acord bilateral de securitate intre statele lor, insotit de un nou pachet de ajutor militar, transmit AFP si Reuters. ‘Desigur, dorim ca acest razboi brutal sa inceteze in curand’, dar ‘vedem de asemenea ca,…

- Problemele au inceput sa apara pentru pasagerii care platesc calatoriile cu carduri bancare, a relatat site-ul RBC citand serviciul de presa al VTB, banca responsabila pentru efectuarea acestor tranzactii. Potrivit moscovitilor, atunci cand au incercat sa plateasca cu cardul, au primit o notificare…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat, joi, ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate

- Vladimir Putin a intrat in noul an cu increderea unui om care simte ca ar putea sa obțina avantajul intr-un meci de wrestling impotriva unui rival superior. Desigur, rivalul nu este Ucraina. Colapsul politic, militar și economic al Rusiei, pe care mulți din Occident il sperau, nu s-a materializat niciodata.…

- Economia Rusiei pare ca trece printr-o perioada buna dupa 21 de luni de razboi in Ucraina, dar in spatele aparențelor președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu mai multe probleme majore pe care trebuie sa le rezolve odata cu trecerea in noul an, potrivit Alexandrei Prokopenko, o fosta oficiala…

- UPDATE 9:23 - Zelenski susține utilizarea pentru Ucraina a activelor rusești inghețate de UEPresedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aratat increzator cu privire la un sprijin financiar suplimentar pentru tara sa, dupa ce recent liderii statelor Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord…