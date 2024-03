In contextul alegerilor prezidentiale din Rusia, care se desfasoara in perioada 15 - 17 martie, Mircea Geoana a fost intrebat ce inseamna castigarea unui nou mandat de catre Vladimir Putin."Daca cineva crede ca aceste alegeri sunt alegeri intr-o lume democratica, este evident ca nu este cazul. Este continuarea acestui regim politic la Moscova si, din pacate, nu vedem o schimbare de abordare nici in Ucraina, nici fata de Occident, nici fata de NATO. Asa ca trebuie sa ne pregatim pentru inca cativa ani de zile cel putin pentru o relatie tensionata, NATO isi face datoria, ne protejam teritoriul…