- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Constanta, ca trebuie sa ne pregatim pentru inca cel putin cativa ani de o relatie tensionata cu Federatia Rusa, dar a subliniat ca o Rusie mai agresiva inseamna o Alianta Nord-Atlantica mai pregatita sa descurajeze aceasta situatie,…

- Declarația facuta de Comitetul de Informații subliniaza faptul ca Rusia va incerca, prin intermediul acestei campanii de dezinformare, sa intrerupa mobilizarea ucraineana, sa raspandeasca dezinformari cu privire la incapacitatea Ucrainei de a invinge și sa reduca sprijinul țarii din partea coaliției…

- Presedintele Volodimir Zelenski le-a cerut compatriotilor, in alocutiunea de sambata seara, sa reziste, pentru ca este un moment critic al razboiului, in conditiile care in ultimele 24 de ore au avut loc peste 100 de „ciocniri intense” pe linia frontului. El le-a dat asigurari ca Ucraina va primi…

- ”Cand auziti de exercitii, sa nu deveniti preocupati. E bine ca facem acest lucru pentru ca cea mai buna aparare este descurajarea unui potential adversar. Ceea ce sper pentru Romania, vorbesc acuma ca roman, este ca din aceasta investitie mai mare (...) sa putem sa asistam la o renastere a industriei…

- Civilii din țarile aliate ar trebui sa se pregateasca pentru un „razboi total cu Rusia”, avertizeaza amiralul NATO Rob Bauer. Un numar mare de civili va trebui sa fie mobilizat in caz de izbucnire a unui razboi, iar guvernele ar trebui sa instituie sisteme pentru a gestiona acest proces, a declarat…

- Ministrul suedez al Apararii Civile, Carl-Oskar Bohlin, a afirmat, in cadrul conferinței anuale „Folk och Forsvar” privind apararea, din Salen, ca o perioada de peste 200 de ani de pace nu ar trebui sa le dea suedezilor un fals sentiment de siguranța și i-a indemnat pe toți sa se pregateasca pentru…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) isi propune pentru anul viitor sa-si intensifice operatiunile de culegere de informatii si sa efectueze acte de sabotaj in adancimea teritoriului controlat de Rusia.