- Rusia a inceput vineri vaccinarea cosmonautilor si personalului din Star City (Zviozdnii Gorodok), un oras inchis situat in apropiere de Moscova, care gazduieste programul spatial al tarii, a anuntat agentia spatiala nationala Roscosmos, transmite agerpres.ro.

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…

- Cosmonauti rusi vor fi vaccinati impotriva COVID-19 cu Sputnik-V. Vaccinul rusesc a fost numit dupa primul satelit artificial din istorie, lansat pe orbita in 1957. Masura se aplica și pentru cei care vor pleca spre Stația Spațiala Internaționala, potrivit Agerpres . „Printre primii care vor fi vaccinati…

- Peste 100.000 de persoane au fost vaccinate deja impotriva covid-19 in Rusia, a anuntat ministrul rus al Sanatatii Mihail Murasko, in contextul in care Moscova si-a prezentat vaccinul Sputnik V prin videoconferinta in cadrul unei sesiuni ONU, relateaza Reuters, conform news.ro. Sportul e ALIATUL…

- Spitalului Domodedovo, din sudul Moscovei, care a anuntat astazi ca a inceput sa vaccineze populatia locala cu vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V, relateaza Reuters, citata de news.ro . Spitalul anunta pe site ca locuitorii care doresc sa se vaccineze trebuie sa se inscrie pe un site guvernamental…

- Peste 400.000 membri ai armatei ruse vor fi vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, citat de agentia de presa Interfax, transmite Reuters. Aproximativ 80.000 dintre cei 400.000 ar urma sa fie vaccinati anti-COVID-19 pana la finalul lunii…

- Jurnaliștii ruși de la agenția de presa RIA și de la canalele de știri VGTRK sunt printre primii carora li se ofera voluntar noul vaccin impotriva COVID. Cațiva ziariști ale celor doua instituții de stat spun insa ca majoritatea colegilor lor au refuzat oferta de vaccinare, informeaza agenția de presa…

- Unu din șapte voluntari inscriși pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID-19 s-a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune și dureri musculare, a anunțat ministrul sanatații de la Moscova, relateaza The Moscow Times .