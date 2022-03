Rusia angajează militari sirieni? Daca Ucraina primește sprijin in lupta de la voluntari din mai multe țari – peste 16.000 de straini s-au alaturat soldaților ucraineni – Rusia pare ca mizeaza, conform Wall Street Journal, care ar ști asta din surse sigure, adica, de la niște oficiali americani al caror nume nu a fost dezvaluit, pe veteranii de razboi din Siria. Adica, pentru asediul Kievului – principalul obiectiv al lui Putin și al armatei sale – sirienii ar fi cei mai potriviți. Pentru ca ei sunt experți in razboiul urban. Adica, știu și pot sa cucereasca imobil dupa imobil, casa cu casa, cetațean cu cetațean. Intre Rusia și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

