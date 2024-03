Mii de persoane au participat la marșuri pentru pace în Germania, înainte de Paştele Catolic Mii de persoane au defilat sambata in Germania la marsuri ale pacii, obisnuite in aceasta tara inaintea Pastelui Catolic. Anul acesta au fost marcate de razboaiele din Ucraina si Fasia Gaza si au fost dezaprobate de liderii coalitiei de guvernare, manifestantii cerand iesirea Europei din logica razboiului si a militarizarii, transmite Agerpres. Circa 10.000 de persoane au luat parte la aceste manifestantii in mai multe orase germane. Cea mai numeroasa, cu circa 3.500 de participanti, conform politiei, a avut loc la Berlin. Motto-ul marsurilor din acest an a fost: „Acum, mai mult ca niciodata –… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

