Rusia amendează Google cu 365 de milioane de dolari Autoritatea in materie, Roskomnadzor, a emis o amenda pentru gigantul american Google in valoare de 21,1 miliarde de ruble, adica aproape 365 de milioane de dolari. Motivul invocat este acela ca YouTube, platforma video detinuta de Google, nu a sters „continutul ilegal care promoveaza terorism si extremism”, precum si clipuri care ar raspandi informatii false in legatura cu Ucraina. Roskomnadzor a amenintat Google cu amenzi pentru exact acelasi motiv inca din luna martie, spunand atunci ca va incepe cu penalizari progresive, de la aproximativ 95.000 de dolari, care pot urca pana la 20% din veniturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa patru luni de o invazie militara rusa pe scara larga a teritoriului Ucrainei independente, secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat ca Federația Rusa a pierdut deja acest razboi. Ultimele forțe ucrainene din Sievierodonetsk au primit ordin sa se retraga.…

- Aceasta ar fi a doua amenda in functie de cifra de afaceri care ar putea fi impusa Google in Rusia. In luna mai, executorii judecatoresti rusi au confiscat peste 7,7 miliarde de ruble (143 de milioane de dolari) de la Google, care fusese obligata sa plateasca aceasta suma la sfarsitul anului trecut,…

- Milioane de oameni din intreaga lume vor ajunge in pragul foametei daca porturile Ucrainei de la Marea Neagra nu vor fi redeschise, pentru a permite transportul de cereale, avertizeaza directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (WFP), David Beasley, potrivit CNN . Rusia a blocat porturile…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa, transmite AGERPRES . Aceasta cifra include aproximativ 205.000…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa, citata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000…

- McDonald’s a pierdut 127 de milioane de dolari trimestrul trecut, din cauza opririi activitații in Rusia și Ucraina, ca urmare a agresiunii ruse, potrivit CNN . Compania americana a anunțat luna trecuta ca iși va inchide temporar restaurantele din Rusia din cauza agresiunii impotriva Ucrainei. De asemenea,…

- Dupa prima vizita la Kiev de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, alaturi de secretarul de stat american, seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat luni ca SUA vor „sa vada Rusia slabita intr-o asemenea masura incat sa nu mai poata face genul de lucruri pe care le-a facut invadand Ucraina”.

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi ca a autorizat inca un ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, referindu-se la „o fereastra de timp critica” in conflict, Rusia pregatindu-și forțele pentru urmatoarea faza a razboiului, transmite Reuters.