Moscova a acceptat sa ajute Minskul sa produca rachete, intre care rachete de tip Iskander, a declarat, marti, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia oficiala belarusa Belta, in timp ce Belarus cauta sa-si consolideze capacitatile militare, potrivit Reuters, citata de Agerpres. In cadrul unei reuniuni cu responsabili din domeniul apararii din tara sa, Lukasenko […] The post Rusia ajuta Belarus sa produca rachete, anunța Lukașenko: „Dezvoltam o noua racheta, similara modelului Iskander” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…