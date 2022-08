Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Industriei Britanice (CBI) a declarat ca membrii au raportat o crestere peste medie in cele trei luni pana la sfarsitul lunii iulie – putin mai rapid decat in ​​cele trei luni pana in iunie – dar se asteapta ca aceasta sa se diminueze in lunile urmatoare. ”Pe masura ce firmele si consumatorii…

- Rusia si-a mentinut pozitia de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a doua luna consecutiv in iunie, cumparatorii chinezi sporind livrarile la preturi reduse si reducand achizitiile mai scumpe din Arabia Saudita, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Sanctiunile occidentale impuse Rusiei…

Livrarile de carbune ale Rusiei catre China sunt in crestere desi livrarile rusesti totale catre aceasta tara au scazut, releva noi date ale S&P Global Market Intelligence, potrivit Reuters.

- Pana la urma cele sapte tari reunite in ceea ce, in mod simbolic, se cheama G-7, nu sunt chiar atat de influente pe cat se pare. Sa le enumeram< SUA, Marea Britanie, Germania, Franta, Italia, Canada, Japonia. In acest moment, toate impotriva Rusiei. Unele mai antrenate in razboi, altele mai putin dispuse…

- In ultimele zile, petrolul a suferit scaderi ale prețurilor, pe fondul temerilor ca o incetinire a economiei globale va descuraja cererea. Investitorii sunt din ce in ce mai ingrijorați de faptul ca majorarile agresive de dobanda ale Rezervei Federale, care vizeaza reducerea inflației, va duce economia…

- Un jurnalist ucrainean a profitat miercuri de vizita ministrului rus de externe, Serghei Lavrov la Ankara pentru a-l provoca sa raspunda la o intrebare la care acesta nu se asteptase in cursul unei conferinte de presa, potrivit AFP. Seful diplomatiei ruse se afla in Turcia pentru a discuta despre instituirea…

- Moscova a spus ca spera sa redirectioneze exporturile de energie din Vest catre Asia, dar a face acest lucru prin calatorii lungi, cu tancuri petroliere din porturile maritime europene este costisitor si complicat de sanctiunile occidentale legate de conflictul din Ucraina. Transneft, compania care…

Riadul și Buenos Aires manifesta interes fața de activitațile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu pentru RT Arabic, difuzat joi.